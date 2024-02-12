Altınordu rakiplere duacı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta İzmir derbisinde konuk olduğu Bucaspor 1928'e 1-0 yenilen Altınordu, kümede kalma mücadelesi veren rakiplerinin de puan kayıpları yaşamasıyla teselli buldu.



Geçen hafta evinde Bursaspor'u 2-0 yendikten sonra Buca'ya boyun eğen Altınordu, 20 puanla düşme hattının 1 basamak üzerinde 15'inci sırada yer alıyor.



Kırmızı-lacivertlileri takip eden düşme hattındaki ekiplerden 17 puanlı 16'ncı sıradaki Kırşehir FSK, 15 puanlı 17'nci Zonguldak Kömürspor da bu haftaki rakiplerine yenildi.



Son 2 sırada yer alan 14 puanlı Adıyaman FK ile Bursaspor ise 1'er puan topladı. İstikrarsız sonuçlara imza atarak tehlikeli bölgeden bir türlü uzaklaşamayan Altınordu, bu hafta kritik randevuda Adıyaman'ı konuk edecek.



