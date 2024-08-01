Altınordu'nun kasası Mert'le doldu

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu, kaleci Mert Furkan Bayram'ı Süper Lig ekibi Alanyaspor'a satarak önemli bir gelir sağladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'nun kasası Mert'le doldu
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01 Ağustos 2024 16:40
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesi kaleci Mert Furkan Bayram'ı Süper Lig ekibi Alanyaspor'a satarak önemli bir gelir elde etti. Kırmızı-lacivertlilerin 19 yaşındaki milli file bekçisi için Alanya ekibinden 600 bin Euro bonservis ücreti aldığı öğrenildi. Bu transferden 21.4 milyon TL kazanan İzmir temsilcisinin genç eldivenin bir sonraki satışından yüzde 25 pay elde edeceği belirtildi.

Altınordu temmuz ayında orta saha oyuncusu Metehan Yılmaz'ı ise 250 bin Euro karşılığında 1461 Trabzon'a satarak 8.9 milyon TL gelir elde etmişti. Kırmızı-lacivertliler bu iki transferden 30 milyon TL'nin üstünde para kazandı. Yeni sezon öncesi maliyeti düşük gurbetçi oyuncuları transfer eden Altınordu, oyuncu satışlarıyla ekonomik açıdan iyice rahatladı.

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