Altınordu, Fethiyespor'a konuk olacak

Altınordu, 2. Lig Beyaz Grup'ta 9 Mart Pazar günü Fethiyespor'a konuk olacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altınordu, Fethiyespor'a konuk olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mart 2025 15:06
2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Beykoz Anadoluspor'la 1-1 berabere kalarak 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Altınordu yarın deplasmanda Fethiyespor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 26'ncı hafta maçını Birkan Altındaş yönetecek.

Ligde 48 puanla 3'üncü sırada yer alan İzmir temsilcisi, 30 puanı bulunan 10'uncu basamaktaki Fethiye ekibini yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Ligde ilk yarının son haftasından bu yana 8 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Fethiyespor da 3 puan özlemine son vermeyi hedefliyor. Konuk ekip kırmızı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Yusuf, ev sahibi lacivert-beyazlılarda sarı kart cezalısı Berkay forma giyemeyecek.

Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery