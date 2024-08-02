Altınordu evine dönüyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu yeni sezonda iç saha maçlarını yeniden kendi tesislerinde oynama kararı aldı.



Geçen sezon aynı amaçla Torbalı'daki Metin Oktay Yerlekeşi'nde yer alan Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nın tribünlerini ve seyirci girişlerini lig kriterlerine uygun hale getirip ligin ilk haftasında Nazilli Belediyespor'u bu tesiste konuk eden kırmızı-lacivertliler, bu maçın dışında Torbalı'da 1 kez de kupa sınavına çıktı. İzmir temsilcisi ligdeki diğer iç saha müsabakalarının büyük bölümünde futbolcuların isteği üzerine Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı tercih etti. Altınordu geçen sezon Aziz Kocaoğlu Stadı'nın bakıma alınması nedeniyle ligde 2 kez Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda müsabaka oynadı.



Bu sezonun ilk haftasında İnegölspor'u konuk edecek Altınordu, Torbalı'daki evinde rakibini dize getirerek sezona 3 puanla başlamayı hedefliyor.





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