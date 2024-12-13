Altınordu evinde lider Sarıyer'le karşılaşıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde İskenderunspor'a 2-1 yenilerek ilk iç saha mağlubiyetini alan ve 4 haftalık galibiyet serisi sona eren 3'üncü sıradaki Altınordu zirve yarışında yarın evinde namağlup lider Sarıyer'le kozlarını paylaşacak.
Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 14.00'te başlayacak kritik karşılaşmayı Berkan Çetin yönetecek.
Karşılaşmanın bilet fiyatları 250 TL olarak belirlendi. İzmir ekibinde sakatlığı devam eden santrfor İlkan Sever forma giyemeyecek. Ligde 31 puanı bulunan Altınordu, 37 puanlı lider Sarıyer'e ilk mağlubiyetini tattırarak rakibinin 7 haftalık galibiyet serisini sonlandırmayı hedefliyor. Keyifli bir karşılaşma olacağını dile getiren Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, zorlu 90 dakikada galibiyet hedeflediklerini söyledi.
Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 14.00'te başlayacak kritik karşılaşmayı Berkan Çetin yönetecek.
Karşılaşmanın bilet fiyatları 250 TL olarak belirlendi. İzmir ekibinde sakatlığı devam eden santrfor İlkan Sever forma giyemeyecek. Ligde 31 puanı bulunan Altınordu, 37 puanlı lider Sarıyer'e ilk mağlubiyetini tattırarak rakibinin 7 haftalık galibiyet serisini sonlandırmayı hedefliyor. Keyifli bir karşılaşma olacağını dile getiren Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, zorlu 90 dakikada galibiyet hedeflediklerini söyledi.