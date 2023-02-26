Altınordu'dan olumlu sinyaller

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattından kurtulup üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Altınordu, lige verilen oynadığı hazırlık maçlarında olumlu sinyaller verdi. Çıktığı ilk özel randevuda zirve yarışı veren Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden İzmir temsilcisi, 10 kişi kaldığı ikinci hazırlık karşılaşmasında Play-Off hedefleyen Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.
Manisa Mümin Özkasap Stadı'ndaki müsabakada henüz 1'inci dakikada Metehan Yılmaz'ın golüyle öne geçip ilk yarıyı bu skorla tamamlayan Altınordu, 51'inci dakikada Junior Fernandes'in golüne engel olamadı. Maçın 57'nci dakikasında kaleci Ali Emre'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan kırmızı-lacivertliler, eksik oynamasına rağmen rakibine geçit vermedi: 2-2.
Manisa Mümin Özkasap Stadı'ndaki müsabakada henüz 1'inci dakikada Metehan Yılmaz'ın golüyle öne geçip ilk yarıyı bu skorla tamamlayan Altınordu, 51'inci dakikada Junior Fernandes'in golüne engel olamadı. Maçın 57'nci dakikasında kaleci Ali Emre'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan kırmızı-lacivertliler, eksik oynamasına rağmen rakibine geçit vermedi: 2-2.
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