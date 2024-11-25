Altınordu'da Keni Var siftah yaptı

Altınordu'da 1461 Trabzon karşısında 2 gol atan Keni Var Uzun, gol orucuna son verdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da Keni Var siftah yaptı
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25 Kasım 2024 13:47
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde 1461 Trabzon FK'yı 3-1 yenerek 2'nci sıraya yükselen Altınordu'da gurbetçi santrfor Keni Var Uzun, attığı 2 golle gol orucunu bozdu.

Bu sezon ilk 12 karşılaşmada yaptığı asistlerle dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu gol sevinci yaşayamamıştı. Trabzon ekibi karşısında 13'üncü dakikada gol perdesini açarak takımını 1-0 öne geçiren Keni Var, 47'nci dakikada skoru 3-0'a getirdi. Attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşayan gurbetçi forvet takımının zirve yarışını sürdürmesinde önemli pay sahibi oldu.

Tecrübeli futbolcu geçen sezon 28 Nisan'da deplasmanda Karacabey'e attığı golden 210 gün sonra rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi.

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