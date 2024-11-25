Altınordu'da Keni Var siftah yaptı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde 1461 Trabzon FK'yı 3-1 yenerek 2'nci sıraya yükselen Altınordu'da gurbetçi santrfor Keni Var Uzun, attığı 2 golle gol orucunu bozdu.



Bu sezon ilk 12 karşılaşmada yaptığı asistlerle dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu gol sevinci yaşayamamıştı. Trabzon ekibi karşısında 13'üncü dakikada gol perdesini açarak takımını 1-0 öne geçiren Keni Var, 47'nci dakikada skoru 3-0'a getirdi. Attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşayan gurbetçi forvet takımının zirve yarışını sürdürmesinde önemli pay sahibi oldu.



Tecrübeli futbolcu geçen sezon 28 Nisan'da deplasmanda Karacabey'e attığı golden 210 gün sonra rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi.



