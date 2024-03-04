Altınordu'da Keni Var sevinci

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Kırşehir FSK'yı 2-1 yenerek düşme hattıyla arasındaki puan farkını 6'ya çıkaran Altınordu'da forvet Keni Var Uzun sevinci yaşanıyor.



İzmir ekibinin sezon başında kadrosuna katıp ilk yarıda verim alamayınca yolları ayırma kararı aldığı gurbetçi santrfor kendisine kulüp bulamayınca takıma dönmüştü. Santrfor takviyesi yapmayan Altınordu'nun gol umudu yeniden Keni Var oldu.



Teknik Direktör Atilla Küçüktaka'nın son 2 karşılaşmada İlkan'ın yerine ilk 11'de sahaya sürdüğü 24 yaşındaki golcü, Kırşehir randevusunda takımının 2'nci golünü atarak alkış topladı. Kırmızı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşayan 1.96 boyundaki santrfor kendisine güvenen teknik patron Atilla Küçüktaka'yı mahcup etmedi. Keni'nin çarşamba günü Kırklarelispor deplasmanında da yine 11'de görev yapması bekleniyor.





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