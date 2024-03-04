Altınordu'da Keni Var sevinci

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattıyla arasındaki puan farkını 6'ya çıkaran Altınordu'da forvet Keni Var Uzun sevinci hakim..

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altınordu'da Keni Var sevinci
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2024 16:10
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Kırşehir FSK'yı 2-1 yenerek düşme hattıyla arasındaki puan farkını 6'ya çıkaran Altınordu'da forvet Keni Var Uzun sevinci yaşanıyor.

İzmir ekibinin sezon başında kadrosuna katıp ilk yarıda verim alamayınca yolları ayırma kararı aldığı gurbetçi santrfor kendisine kulüp bulamayınca takıma dönmüştü. Santrfor takviyesi yapmayan Altınordu'nun gol umudu yeniden Keni Var oldu.

Teknik Direktör Atilla Küçüktaka'nın son 2 karşılaşmada İlkan'ın yerine ilk 11'de sahaya sürdüğü 24 yaşındaki golcü, Kırşehir randevusunda takımının 2'nci golünü atarak alkış topladı. Kırmızı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşayan 1.96 boyundaki santrfor kendisine güvenen teknik patron Atilla Küçüktaka'yı mahcup etmedi. Keni'nin çarşamba günü Kırklarelispor deplasmanında da yine 11'de görev yapması bekleniyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery