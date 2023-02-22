Altınordu'da kadro şişti

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'nun kadrosundaki oyuncu sayısı ara transfer döneminde yapılan 7 takviyeyle birlikte 30'a yükseldi. Sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamlayan kırmızı-lacivertliler, ara transferde Eyüpspor'dan Metehan ve Erdem, Sakaryaspor'dan Emirhan, Çaykur Rizespor'dan Selim, Menemen FK'dan Ali, Göztepe'den Hüsamettin ve Bodrumspor'dan Recep'i takıma dahil etti.



Erdem'in gelmesiyle takımdaki sağ bek sayısı 3'e, Selim'in gelişiyle stoper sayısı 6'ya yükseldi. Emirhan ve Recep'le birlikte 7 orta saha oyuncusuna sahip olan Altınordu'nun Metehan, Hüsamettin ve Ali transferleriyle hücum hattında 8 oyuncusu oldu. Her bölgede alternatifli bir kadro oluşturan kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Gökhan Ünal'ın kadroda eleme yapabileceği ifade edildi. Altınordu'da genç forvet Gökberk kiralık listesine konulmuştu.

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