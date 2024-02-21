Altınordu'da hedef deplasman galibiyeti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta seyircisi önünde oynadığı son 2 maçta Bursaspor'u 2-0, Adıyaman FK'yı 2-1 mağlup ederek düşme hattıyla arasındaki puan farkını 5'e çıkaran 23 puanlı Altınordu, iç saha performansını deplasman müsabakalarına da yansıtmayı hedefliyor.



Deplasmanda çıktığı son 7 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen kırmızı-lacivertliler bu periyotta 5 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.



İzmir temsilcisi bu sezon dış sahada çıktığı 12 müsabakada sadece 1 kez kazanıp, 4 beraberlik, 7 yenilgi sonucu sadece 7 puan toplayabildi. Evinde hanesine 16 puan yazdıran Altınordu, bu hafta deplasmanda maç fazlasıyla 3 puan ve 1 basamak üstünde yer alan Serik Belediyespor'u yenerek İzmir'e zaferle dönmek istiyor. Kırmızı-lacivertliler ilk yarıda evinde rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.





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