Altınordu'da Hasan Özer ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig'den düşen Altınordu, teknik direktör Hasan Özer ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da Hasan Özer ile yollar ayrıldı
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31 Mayıs 2023 14:56
Spor Toto 1. Lig'e veda eden Altınordu, teknik direktör Hasan Özer'le yollarını ayırdı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hasan Özer ile sözleşmesinin karşılıklı feshi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisine Altınordu'da görev yaptığı süre içindeki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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