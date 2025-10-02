02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
19:45
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
19:45
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
19:45
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
19:45
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
19:45
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
19:45
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
19:45
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
19:45
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
19:45
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
19:45
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
19:45
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
19:45
02 Ekim
Celtic-Braga
19:45
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
19:45
02 Ekim
FCSB-Young Boys
19:45
02 Ekim
Bologna-Freiburg
19:45
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

Altınordu, Beyoğlu Yeni Çarşı maçında siftah istiyor

TFF 2. Lig'de galibiyet hasreti çeken Altınordu, pazar günü Beyoğlu Yeni Çarşı'yı yenerek moral bulmak istiyor. Teknik Direktör Namet Ateş, dinamik rakiplerine karşı hücum futboluyla sahada olacaklarını vurguladı.

02 Ekim 2025
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu, Beyoğlu Yeni Çarşı maçında siftah istiyor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta çıktığı 6 maçta 3 beraberlik, 3 yenilgi alarak düşme hattında kalan Altınordu'da teknik direktör Namet Ateş, pazar günü evlerinde oynayacakları Beyoğlu Yeni Çarşı maçını kazanarak ilk galibiyetlerini almak istediklerin söyledi.
 
Son olarak deplasmanda 1-1 biten Ankaragücü karşılaşmasında zorlu bir atmosferde, köklü bir kulübe karşı mücadele ettiklerini dile getiren teknik patron Ateş, "Maçı önde götürürken 81'inci dakikada gol yedik. 3 puan alma şansımız varken; 1 puanla ayrıldık. Soyunma odasında o 1 puanın hiçbir mutluluğunu yaşayamadık" dedi.
 
Beyoğlu Yeni Çarşı'nın kadrosunun Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş akademilerinden eğitim almış genç sporculardan oluştuğunu belirten Altınordu Teknik Direktörü Namet Ateş, "Dinamik, atletik bir takıma karşı oynayacağız. Biz iyi bir oyun izletmeyi taahhüt ediyoruz. Tabii ki kazanmak için oynayacağımız bir maç olacak. Biz hücumu düşünen, atak oynayan bir kulübüz. Rakip de bunu düşünen bir takım. Keyifli bir maç olacak. Kazanmak istiyoruz çünkü sonraki hafta biz bayız, orada bir şeyleri artık daha oturtmaya zamanımız olacak. Oyunsal anlamda da her geçen gün daha iyi oluyoruz" diye konuştu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
