AltılıGanyan.com, Felis Ödülleri'nde iki ödüle layık görüldü

Reklam ve pazarlama endüstrisinde etkili yaratıcılığın pazarlama çalışmalarındaki rolünü vurgulamak ve yaratıcı dünyaya katkı sağlayan tüm ekiplerin başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Felis Ödülleri, 6-7-8 Kasım 2024 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenlerle sahiplerini buldu. At yarışlarının yeni adresi AltılıGanyan.com, izleyenlerin beğenisini toplayan reklam filmleri kampanyası ile organizasyonda 1 Felis ve 1 Curious Felis olmak üzere iki prestijli ödüle layık görüldü.Felis 2024'te; "Yaratıcı Strateji" ve "Integrated Felis" kategorilerinde ödül kazanma başarısı gösteren AltılıGanyan.com'un reklam kampanyası Haziran 2024'te izleyenlerle buluştu. At yarışı tutkusundan ilham alan "Oğlum-Kızım" başlıklı kampanya kapsamında, eş zamanlı olarak iki film yayınlandı. At yarışı sevgisinin esprili bir şekilde ele alındığı reklam filmde, bir taksi şoförü yolcusuna favori atını oğlu gibi gördüğünü söylerken, diğer filmde ise bir başka yarışsever oynadığı atın kendi gözünde kızından farksız olduğunu dile getiriyor. Her iki film de "Atları tutkuyla sevenler için AltılıGanyan.com" mesajıyla son buluyor.AltılıGanyan.com'un "Oğlum-Kızım" adlı reklam filmlerini izlemek için tıklayın: