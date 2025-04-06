Manisa FK ateşle oynuyor

Manisa Futbol Kulübü evinde Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilerek düşme potasından kurtulamadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa FK ateşle oynuyor
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06 Nisan 2025 16:18
1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü evinde Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilerek düşme potasından kurtulamadı.

Öne geçtiği maçı evinde kaybeden siyah-beyazlılar 37 puanda kalıp taraftarını endişelendirdi. Geçen hafta da Erzurumspor FK deplasmanından 1-0 yenik ayrılan Manisa FK, 2 maçta puan almayı başaramadı.

Teknik direktör Taner Taşkın yaptığı değerlendirmede son düdüğe kadar mücadele edeceklerini dile getirdi. Son 2 maçta puan ya da puanlar almayı hak ettiklerini anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Oyuncularımız terinin son damlasına kadar mücadele etti. Yediğimiz gollerde bireysel hatalar ön plandaydı. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz ama oynanmamış 6 müsabaka var. Takımımla birlikte son düdüğe kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

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