Hadise O Ses Türkiye'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?

O Ses Türkiye'nin ilk sezonundan beri jüri üyesi olan Hadise hakkında herkesi şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Boykot nedeniyle Acun Ilıcalı'nın Hadise'nin işine son verdiği söyleniyor. Peki "Hadise O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Acun Ilıcalı Hadise'yi kovdu mu?" İşte detaylar!

Hadise Açıkgöz 22 Ekim 1985 yılında Belçika'nın Mol şehrinde doğdu. Hem Türk ve hem de Belçikalı şarkıcıdır. Belçika'nın Mol şehrinde Sivaslı bir ailenin kızı olarak doğup büyüdü. 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldıktan sonra hemen albüm teklifi aldı ve ilk albümünün hazırlıklarına başladı. 2005 yılına gelindiğinde ise yayınlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanınmaya başladı. Türk basını da Hadise'ye ilgi göstermeye başlayınca, kariyerini Türkiye'ye taşıdı.