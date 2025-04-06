Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe ile üst sıralara çıkmak isteyen Trabzonspor 30. haftadaki dev maçta karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u mağlup edip Galatasaray'la puan farkını düşürmek istiyor. Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Başakşehir'i yenen Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında kazanıp 519 gün sonra üç büyük rakibi önünde galip gelmeye çalışacak. Peki Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmada Bersan Duran ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada. Geçen hafta Sipay Bodrum FK deplasmanında 4-2 kazanan Jose Mourinho'nun ekibi, Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasıyla puan farkını 6'ya indirmişti. Sarı-lacivertli ekip, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın BAY geçtiği bu hafta kazanması durumunda puan farkını 3'e düşürecek.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde 4 oyuncu ceza sınırında. Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Çağlar Söyüncü, Trabzonspor maçında kart görmesi durumunda, 31. haftada deplasmanda oynanacak Net Global Sivasspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da da Fenerbahçe maçı öncesinde 4 futbolcu kart sınırında bulunuyor. Uğurcan Çakır, John Lundstram, Ozan Tufan ve Edin Visca Fenerbahçe karşısında kart görmeleri halinde Çaykur Rizespor maçında takımını yalnız bırakacak.

Bordo-mavililer, ligde 27 maç sonunda 9'ar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet ile 36 puan toplayarak 10. sırada yer alıyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk deplasman maçında RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günün ardından dış sahada kazanan bordo-mavililer, genç çalıştırıcı yönetiminde Fenerbahçe karşısında da galip gelerek 519 gün sonra üç büyük rakipleri önünde galip gelmeye çalışacak.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'un gol güvencesi Simon Banza olacak. Süper Lig'de 23 karşılaşmada forma giyen Demokratik Kongolu oyuncu, 13 maçta skor üretmeyi başararak rakip fileleri 17 kez havalandırdı. Simon Banza, sezonun ilk yarısında Trabzon'da Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta 2, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olunan müsabakalarda ise birer olmak üzere toplamda 4 gol kaydetti.

Fenerbahçe ile Trabzonspor, 6 Nisan Pazar günü Trendyol Süper Lig'de yapacakları maçla 137. kez karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde ise bugüne dek 103 kez karşılaştı. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te oynanan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 50 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 9 farklı üstünlüğü bulunuyor. Rekabette 103 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 136 maçtan 53'ünü sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.Bu maçlarda Fenerbahçe 176 gol atarken, Trabzonspor 156 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Fred, Filip Kostic,Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Okay Yokuşlu, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Batista Mendy, John Lundstram, Oleksandr Zubkov, Ozan Tufan, Edin Visca, Simon Banza