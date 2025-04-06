Dünya şampiyonasına hazırlanan 19 Yaş Altı Korfbol Milli Takımı'nda hedef ilk 8

IKF 19 Yaş Altı Korfbol Dünya Şampiyonası D Grubu'nda zorlu rakiplerle yapacağı karşılaşmalara hazırlanan milli takım, gruptan çıkmayı hedefliyor.



Çekya'nın Kutna Hora kentinde 18-20 Nisan'da düzenlenecek şampiyonada D Grubu'nda Almanya ve Çekya'ya karşı parkede mücadele verecek ay-yıldızlılar, başantrenör Aşina Uslular yönetiminde hazırlıklarına Kocaeli'de başladı.



Basketbol ve hentbola benzer, erkeklerle kadınların birlikte oynadığı takım sporu olan korfbolda ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek isteyen genç milliler, başarı için sıkı idman programlarıyla parkede ter döküyor.



19 Yaşaltı Korfbol Milli Takımı Başantrenörü Aşina Uslular, AA muhabirine, günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.



Korfbol Milli Takımı tarihinde ilk kez 19 yaş altı takım kurduklarını belirten Uslular, buradan sonraki süreçte as kadroyu belirleyerek dünya şampiyonasında yollarına devam edeceklerini dile getirdi.



Uslular, takımda yer alan sporcuların güçlü ve zayıf yönlerine değinerek, "Sporcularımız aktif olarak her şeyi yapabilecek güçteler. Dünya şampiyonasında gruplarda Çekya ve Almanya ile karşılaşacağız. Rakiplerimiz zor ve güçlü ama biz daha zor ve güçlüyüz. Milli takımı, şampiyonada sporcularımla elimizden geleni yapıp hedefimiz olan ilk 8'e sokmayı başaracağız. Bu yüzden çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz." diye konuştu.



Katılacakları şampiyonada, ekip olarak elde edecekleri başarının korfbol sporunun Türkiye'de yayılması ve tanınması adına önemli olduğuna işaret eden Uslular, "Turnuvada kendimizi ne kadar yukarıya taşırsak, elde edeceğimiz derece Türkiye'mizde korfbol sporunun tanınmasını sağlayacağını ve yeni hazırlanan genç arkadaşlarımı daha çok heveslendireceğini ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



- Milli korfbulcular ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek istiyor



Milli korfbolcu Yağız Öztürk de şampiyonadaki ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi.



Kolay bir grupta olmadıklarına işaret eden Öztürk, "Ancak güzel oynarsak gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Daha sonra ilk 8'e kalıp iyi bir derece elde ederek Türkiye'mizi güzelce temsil etmek istiyoruz." dedi.



Erva Duman da milli takım oyuncusu olarak Türkiye'yi temsil etmenin güzel bir duygu olduğunu dile getirerek, "Şampiyonada ilk hedefimiz öncelikle gruptan çıkmak. Sonrasında ülkemizi güzel bir derecede temsil etmek." şeklinde konuştu.



Sporcu Nurşin Sevgin de ellerinden gelenin en iyisini yaparak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti.



