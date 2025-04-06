Charis Charisis, Sivasspor'da "dalya" dedi

Sivasspor'da forma giyen Yunan oyuncu Charis Charisis, Süper Lig ekibiyle 100. maçına Rizespor karşısında çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Charis Charisis, Sivasspor'da 'dalya' dedi
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06 Nisan 2025 15:30
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Yunan futbolcu Charis Charisis, ligde cumartesi günü oynanan Çaykur Rizespor maçında forma giyerek, takımında 100. resmi maçına çıktı.

Kırmızı-beyazlı ekibe 2022-2023 sezonunda transfer olan orta saha oyuncusu Charisis, takımının vazgeçilmez isimleri arasında yer almayı başardı.

Süper Lig'de 85, Türkiye Kupası'nda 7 kez oynayan Charisis, Avrupa kupalarında ise 8 kez sahaya çıkarak "dalya" yaptı.

Sivasspor formasıyla 3 kez gol sevinci yaşayan Charisis, bunları Süper Lig'de kaydetti.

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