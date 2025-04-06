Bodrum'da Morais ile büyük yükseliş!

🏟️8 maç

✅5 galibiyet

⭕2 beraberlik

❌1 mağlubiyet



Jose Morais yönetiminde Süper Lig'de Bodrum FK👀 pic.twitter.com/apFWqVqlmm



— Sporx (@sporx) April 6, 2025

🔸Başakşehir 0-1 Bodrum

🔸Adana Demirspor 0-0 Bodrum

🔸Rizespor 0-2 Bodrum

🔸Alanyaspor 0-1 Bodrum



Bodrum FK, Jose Morais yönetiminde ligde çıktığı dört deplasman maçında kalesinde gol görmedi. https://t.co/638gNv7Vf7 pic.twitter.com/ARyupDhmIM



— Sporx (@sporx) April 6, 2025

Bodrum FK, Volkan Demirel'in ardından göreve gelen Jose Morais yönetiminde sergilediği performansla dikkat çekiyor.Ege temsilcisi, Morais yönetiminde ligde 8 maça çıktı. Bodrum FK, bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı ve 17 puan topladı.Süper Lig'de 33 puanı bulunan Bodrum FK, bu puanların 17'sini Morais yönetiminde aldı.Öte yandan Morais ile Süper Lig'de dört deplasman maçına çıkan Bodrum FK, bu maçlarda kalesinde gol görmedi ve 10 puan topladı.Bodrum 0-0 GöztepeBaşakşehir 0-1 BodrumBodrum 1-0 HataysporAdana Demirspor 0-0 BodrumBodrum 1-0 KasımpaşaRizespor 0-2 BodrumBodrum 2-4 FenerbahçeAlanyaspor 0-1 Bodrum