Solo Leveling 3. sezon ne zaman çıkacak? 2025

Chugong tarafından yazılan Güney Kore web roman serisi Solo Leveling'in 2. sezonunun son bölümü geçtiğimiz 30 Mart 2025 Pazar günü yayınlandı.



2. sezonunun son bölümünün ardından dizinin hayranları 3. sezonunun çıkış tarihini araştırmaya başladı. Solo Leveling 3. sezonunun ne zaman çıkacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.



SOLO LEVELİNG 3. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?



Solo Leveling dizisinin 3. sezonunun ne zaman çıkacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Ancak sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre Solo Leveling dizisinin 3. sezonunun 2026 yılının sonlarında veya 2027 yılının başlarında çıkması bekleniyor. Sezonun 3. sezonunun geliştirme sürecinin ise henüz başlamadı biliniyor.



Dizinin 3. sezonunda Jinwoo'nun hikayesinin anlatılmaya devam edeceği ve yeni kuracağı loncanın süreci konu alınacak.



SOLO LEVELİNG FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?



Solo Leveling'in anime televizyon serisini uyarlayan A-1 Pictures tarafından bir filminin yapılacağı iddia ediliyor.



Konuyla ilgili ortaya atılan iddialara göre A-1 Pictures sezonlar arasındaki boşluğu değerlendirmek için film çıkarmayı planlıyor.



Filmin ilk yarısının 2. sezonun son bölümlerinden oluşacağı, ikinci yarısının ise 3. sezonunun ilk iki bölümünü kapsayacağı yönünde iddialar bulunuyor. Ayrıca filmin sadece Japonya ve Güney Kore'de vizyona girmesi bekleniyor.



Konuyla ilgili stüdyo tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

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