Jorge Jesus geri dönüyor!

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal, teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayırmayı planlıyor. Jesus'un planı ise Brezilya milli takımını çalıştırmak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Jorge Jesus geri dönüyor!
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06 Nisan 2025 16:32
Bir dönem Fenerrbahçe'de görev yapan Al-Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus ile Suudi ekibinin arasında ipler kopmuş gözüküyor. 

Sports Italia'nın haberine göre Jorge Jesus'un Al-Hilal teknik direktörlüğünden alınması gündemde. Cristiano Ronaldo'nun 2 gol attığı maçta ligin üçüncü sırasındaki Al-Nassr'a karşı alınan 3-1'lik ağır iç saha yenilgisi bu süreci hızlandırdı.

Al-Hilal'in, ligde bitime 8 hafta kala lider Al-Ittihad ile arasındaki puan farkı 5.

BREZİLYA'YA DÖNEBİLİR 

Portekizli teknik adamın, Dorival Junior'dan boşalan Brezilya Millî Takımı'nın başına geçmesi bekleniyor.

GEÇEN SEZON ŞAMPİYON OLDU

2023 yılının temmuz ayından bu yana Al-Hilal'de görev yapan Jesus, Arap kulübü ile şu ana kadar 2.57 puan ortalaması yakaladı.

Portekizli teknik adamın takımı, geçen sezon ligi 96 puanla tamamlayarak şampiyon olmuştu.
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