Jorge Jesus geri dönüyor!

Bir dönem Fenerrbahçe'de görev yapan Al-Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus ile Suudi ekibinin arasında ipler kopmuş gözüküyor.



Sports Italia'nın haberine göre Jorge Jesus'un Al-Hilal teknik direktörlüğünden alınması gündemde. Cristiano Ronaldo'nun 2 gol attığı maçta ligin üçüncü sırasındaki Al-Nassr'a karşı alınan 3-1'lik ağır iç saha yenilgisi bu süreci hızlandırdı.



Al-Hilal'in, ligde bitime 8 hafta kala lider Al-Ittihad ile arasındaki puan farkı 5.



BREZİLYA'YA DÖNEBİLİR



Portekizli teknik adamın, Dorival Junior'dan boşalan Brezilya Millî Takımı'nın başına geçmesi bekleniyor.



GEÇEN SEZON ŞAMPİYON OLDU



2023 yılının temmuz ayından bu yana Al-Hilal'de görev yapan Jesus, Arap kulübü ile şu ana kadar 2.57 puan ortalaması yakaladı.



Portekizli teknik adamın takımı, geçen sezon ligi 96 puanla tamamlayarak şampiyon olmuştu.