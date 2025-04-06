Ergin Ataman'dan Kendrick Nunn iddialarına cevap

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Panathinaikos guardı Kendrick Nunn'ın milli takımda forma giyeceğine yönelik iddialara cevap verdi.

Haber; Sporx.com
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Ergin Ataman'dan Kendrick Nunn iddialarına cevap
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06 Nisan 2025 16:34
Son güncelleme 06 Nisan 2025 16:42
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Kendrick Nunn'ın Milli formayı giyeceğine ilişkin iddiaları yalanladı.

Ataman HT Spor'a yaptığı özel açıklamada, "milli takımın ABD'li devşirmesi Shane Larkin'dir. Şu an için başka bir oyuncu ile temasımız yok." ifadelerine yer verdi.

Ekim 2023'te Yunan ekibine katılan Nunn, takımıyla bir EuroLeague bir Yunanistan Ligi ve bir Yunanistan Kupası şampiyonlukları yaşadı.

ABD'li oyuncu bu sezon takımıyla THY Euroleague'de çıktığı 31 maçta 20.8 sayı 3.6 ribaund 4.2 asist ortalamaları yakaladı.


 
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