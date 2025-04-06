Süper Lig'in 30. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Alanyaspor, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. GAIN Park'taki mücadeleyi konuk ekip Bodrum FK 1-0'lık skorla kazandı.



Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golü 81. dakikada Ali Aytemur attı.



Alanyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti beş maça yükseldi. Alanyaspor, yeni teknik direktörü Joao Pereira yönetiminde çıktığı iki maçta da puan alamadı. Bodrum FK, ligde bir hafta aranın ardından galibiyet aldı.



Bu sonucun ardından Alanyaspor, 31 puanda kaldı. Bodrum FK, 33 puana yükseldi.



Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, bu kez Samsunspor'u ağırlayacak. Bodrum FK, evinde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.



SÜPER LİG'DE ALT SIRALAR



12-Konyaspor: 29 maç, 34 puan

13-Rizespor: 28 maç, 34 puan

14-Bodrum FK: 29 maç, 33 puan

15-Kayserispor: 28 maç, 33 puan

16-Sivasspor: 29 maç, 31 puan

17-Alanyaspor: 29 maç, 31 puan



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



21. dakikada merkezden gelişen Alanyaspor atağında Richard'ın pasıyla topla buluşan Cordova'nın şutunda, top az farkla direğin üstünden auta çıktı.



26. dakikada Alanyaspor'un merkezden gelişen atağında Janvier'in ceza sahasına gönderdiği topla sağ çaprazda buluşan Vilhena'nın şutunda, kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtardı. Boşta kalan topu Bodrum FK savunması uzaklaştırdı.



39. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cordova'nın ceza sahası içerisine gönderdiği ortada iyi yükselerek topa kaleciden önce vuran Vilhena'nın vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarı çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





62. dakikada sağ kanattan gelişen Bodrum FK atağında son çizgide topla buluşan Seferi'nin Balkovec'i çalımlayarak şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.



67. dakikada sol kanattan gelişen Bodrum FK atağında, çaprazda topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası dışından vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.



81. dakikada Bodrum FK öne geçti. Sol kanattan Bardhi'nin kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ali Aytemur'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1



Mücadeleyi Sipay Bodrum FK 1-0 kazandı.



Stat: Gain Park



Hakemler: Arda Kardeşler, Suat Güz, Gökmen Baltacı



Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Enes Keskin (Dk. 63 Hadergjonaj), Richard (Dk. 77 Lima), Janvier (Dk. 89 Arda Usluoğlu), Yusuf Özdemir, Vilhena, Makouta (Dk. 63 Sporar), Cordova (Dk. 63 Hwang)



Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 46 Celustka), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Dk. 46 Ege Bilsel), Taylan Antalyalı (Dk. 87 Herelle), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 46 Okita), Fredy, Bardhi (Dk. 90+4 Brazao), Seferi



Gol: Dk. 81 Ali Aytemur (Sipay Bodrum FK)



Sarı kartlar: Dk. 38 Enes Keskin, Dk. 56 Richard, Dk. 90+3 Lima (Corendon Alanyaspor), Dk. 44 Erkan Değişmez (Sipay Bodrum FK)



