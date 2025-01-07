Altekma, Alanya Belediyespor'u rahat geçti

Efeler Ligi 15'inci hafta mücadelesinde Altekma evinde Alanya Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altekma, Alanya Belediyespor'u rahat geçti
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07 Ocak 2025 18:11
Efeler Ligi 15'inci hafta mücadelesinde Altekma evinde Alanya Belediyespor'u 3-1'lik toplam set skoru ile yendi. 

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-20, 25-21, 18-25 ve 25-23'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 14'üncü maçında 6'ncı galibiyetini elde ederken, Alanya ekibi aynı periyotta 8'inci mağlubiyetini aldı.  SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Yasin Okumuş, Necmi Avcı

ALTEKMA: Buculjevic, Gutierrez, Emir, Bahov, Bertuğ, Cafer, Hüseyin, Boğaçhan, Eray, Zilic, Dünya, Ulaş

ALANYA BELEDİYESPOR: Ahmetcan, Seganov, Halit, Emin, Aciobanitei, Saadat, Burak, Fatih, Uğur, İsmail, Onur, Azizcan

SETLER: 25-20, 25-21, 18-25, 25-23

SÜRE: 126 dakika (33, 32, 27, 34)

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