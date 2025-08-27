27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Altay kampı beraberlikle bitirdi

Altay, Afyon kampındaki son hazırlık maçında Alanya 1221 ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 27 Ağustos 2025 13:58
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay kampı beraberlikle bitirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay, Afyon kampındaki son hazırlık maçında aynı grupta yer alan Alanya 1221 ile 1-1 berabere kaldı.

İzmir ekibi müsabakanın 2'nci dakikasında tecrübeli sol bek Özgür Özkaya'nın frikik golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı siyah-beyazlı ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Alanya temsilcisi 75'inci dakikada beraberlik golünü bulurken, maç 1-1 eşitlikle bitti.



Altay'da yönetimin destekçisi Sinan Kanlı ve yöneticiler de kampa giderek takımı yalnız bırakmadı.

İzmir temsilcisi kampta daha önce oynadığı maçlarda Balıkesirspor'a 2-1 yenilip, Fatsa Belediyesporu 3-2 mağlup etmişti. Altay, İzmir'de ise Bucaspor 1928'e tek golle kaybetmişti.

Cumartesi günü İzmir'e dönecek Altay, 2 Eylül Salı günü deplasmanda Bursa Yıldırımspor'la kupa maçına çıkacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.