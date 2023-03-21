Altay'ın son gözdesi Murat Berkan

Transfer yasağının etkisiyle bu sezon kendi yetiştirdiği futbolculara sarılan Altay'da, teknik direktör Tuna Üzümcü'nün göreve gelmesinin ardından son 2 maçta ön libero Murat Berkan forma şansı buldu.



Bu sezon ilk yarıda U19 takımıyla 5 karşılaşmada görev yapan Murat, son 2 haftada Eyüpspor deplasmanında 87'nci, Çaykur Rizespor deplasmanında 68'inci dakikada oyuna girdi.



Futbola başladığı Altay'da 2018'de profesyonel olup, siyah-beyazlı formayla 1'inci Lig'de ilk kez 17 Mayıs 2019'daki Elazığspor maçında görev yapan 23 yaşındaki futbolcu, 2019-20'de 2'nci Lig'de Başkent Akademi FK'da, 2020-21'de 3'üncü Lig'de Fethiyespor'da kiralık oynadı. Geçen sezon kiralandığı Bergama'dan devre bitmeden ayrılıp ikinci yarıyı boşta geçiren Murat Berkan, bu sezon döndüğü Altay'da ligde forma şansı bulan 11'inci altyapı patentli futbolcu oldu.





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