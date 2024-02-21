Altay'ın kader ortağı Giresunspor

1'inci Lig'de düşme hattına demir atan Altay, bu hafta kendisiyle aynı problemleri yaşayıp kümede kalma umutları pamuk ipliğine bağlı olan Giresunspor'u konuk edecek.



İki sezon önce Süper Lig'de birbirlerine rakip olan iki kulüp, bu sezon 2'nci Lig'in eşiğinde birlikte yaşam savaşı veriyor. 2021-22'de Süper Lig'den düşüp geçen sezon 1'inci Lig'de transfer yasağına rağmen bitime 1 maç kala kümede kalmayı başaran Altay, bu sezon kadrosunun dağılmasıyla düşüşe geçti. Altyapıdan yetişen gençleriyle mücadele eden ve son 5 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 12 puanla 17'nci basamakta yer alıyor.



Altay'da olduğu gibi Giresunspor'a da Süper Lig'deyken 2 dönem transfer yasağı geldi. Geçen sezon Süper Lig'den düşen Giresunspor bu sezona genç ağırlıklı kadrosuyla başladı. İki takımın bu sezonki kazanamama serilerine bakıldığında Altay 13 hafta galibiyet yüzü göremezken, son 12 karşılaşmada 11 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Mali kriterler nedeniyle Ulusal Kulüp Lisansı alamayan iki kulübe 3 puan silme cezası verildi. Ligde 11'er gol atan iki takım en az gol atan ekipler olurken; Altay kalesinde 47, Giresunspor ise 45 gol görerek en çok gol yiyen takımlar oldu. Altay 5, Giresunspor ise 6 maçtır gol atamıyor. Küme düşmenin en büyük adayı olan iki kulüp cuma günü İzmir'de kozlarını paylaşacak.





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