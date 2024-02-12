Altay golü unuttu

Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiren Altay, son 4 karşılaşmada gol sevinci yaşamadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay golü unuttu
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12 Şubat 2024 13:28
1'inci Lig'de son olarak evinde Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kalan düşme hattındaki Altay, son 4 karşılaşmada gol sevinci yaşamadı.

Siyah-beyazlılar bu periyotta Tuzlaspor (D) ve Kocaelispor'a 2-0, Göztepe'ye (D) 4-0 yenilirken, Erzurum'la golsüz berabere kaldı. İzmir ekibinin son golünü 15 Ocak'ta iç sahada oynanan Şanlıurfaspor müsabakasının 65'inci dakikasında Eren Erdoğan kaydetti.

Altay, toplamda 385 dakikadır rakip fileleri sarsma başarısı gösteremedi. Ligde 22 maçta 11 gol atarak Giresunspor'la birlikte en az gol atan 2 takımdan biri olan Altay'da santrforlar Paixao ve Deniz'in takımdan ayrılmasından sonra ileri uçta altyapı patentli 19 yaşındaki Nurettin ilk 11'de şans bulmaya başladı.

Diğer golcüler 16 yaşındaki Onur Yıldız ve 42 yaşındaki Murat Uluç ise yedek soyunuyor.

 

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