Altay, evinde umut arıyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altay çarşamba günü mağlup olması durumunda küme düşeceği erteleme maçında İskenderunspor'u konuk edecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak 24'üncü hafta mücadelesini Mehmet Ali Özer yönetecek. Siyah-beyazlı taraftarlar Altınordu derbisinde alınan ceza nedeniyle stada alınmayacak. Ligde 21 puanla 17'nci sırada yer alan İzmir ekibi, 49 puanı bulunan Play-Off hattındaki rakibine yenilmesi halinde bitime 3 maç kala 3'üncü Lig'e düşecek.
Altay'da iyileştikten sonra geçen hafta İnegölspor deplasmanında oyuna sonradan girip tekrar sakatlanan Mehmet Gündüz forma giyemeyecek. Aynı maçta sakatlık yaşayan Sefa'nın durumu maç saatinde netleşecek. Siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında deplasmanda 4-0 yenildiği İskenderunspor'a evinde de kaybederse 8 yıl sonra 3'üncü Lig'e dönecek. Oynadığı son 5 karşılaşmayı kaybeden Altay, güçlü rakibini yenerek kümede kalma umudunu sürdürmeyi hedefliyor.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak 24'üncü hafta mücadelesini Mehmet Ali Özer yönetecek. Siyah-beyazlı taraftarlar Altınordu derbisinde alınan ceza nedeniyle stada alınmayacak. Ligde 21 puanla 17'nci sırada yer alan İzmir ekibi, 49 puanı bulunan Play-Off hattındaki rakibine yenilmesi halinde bitime 3 maç kala 3'üncü Lig'e düşecek.
Altay'da iyileştikten sonra geçen hafta İnegölspor deplasmanında oyuna sonradan girip tekrar sakatlanan Mehmet Gündüz forma giyemeyecek. Aynı maçta sakatlık yaşayan Sefa'nın durumu maç saatinde netleşecek. Siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında deplasmanda 4-0 yenildiği İskenderunspor'a evinde de kaybederse 8 yıl sonra 3'üncü Lig'e dönecek. Oynadığı son 5 karşılaşmayı kaybeden Altay, güçlü rakibini yenerek kümede kalma umudunu sürdürmeyi hedefliyor.