TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evindeki Kastamonuspor mağlubiyetinin ardından geçen hafta deplasmanda Tuzlaspor'a 2-0 yenilerek üst üste 2'nci mağlubiyetini alan Altay pazar günü 5'inci hafta maçında evinde Fethiyespor karşısında çıkış arayacak.



Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Lütfullah Aslan yönetecek. Maçın bilet fiyatları VIP B 1000 TL, VIP A-C 650, numaralı tribün 275, maraton ve misafir 130, öğrenci ve kadınlara maraton tribünü ise 65 TL olarak belirlendi.



Siyah-beyazlılarda geçen haftaki Tuzlaspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek hakemlere yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza alan Teknik Direktör Gökhan Karaaslan takımının başında yer alamayacak. İzmir ekibinde iyileşen Arda ile Murat Berkan'ın kadroda yer alması bekleniyor. Ligde 4 puanla 13'üncü sırada yer alan Altay, 3 puanı bulunan bir basamak altındaki rakibini yenerek bu sezon taraftarının önündeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.



