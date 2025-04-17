Altay düşmemek için direniyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta seyircisiz oynama cezası nedeniyle 12'nci adamdan yoksun kaldığı erteleme maçında Play-Off hattındaki İskenderunspor'u altyapıdan yetişen genç oyuncusu Onur Efe'nin golüyle 1-0 mağlup eden Altay, kümede kalma savaşında son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmayacağını gösterdi.



Ligde üst üste oynadığı 5 maçı kaybettikten sonra iddialı rakibini İzmir'den eli boş gönderen siyah-beyazlılar, son 3 karşılaşma öncesi kümede kalma barajındaki Kepezspor'la arasındaki puan farkını 7'ye düşürdü.



Üç puanının silindiği ligde 24 puana ulaşan 16'ncı sıradaki İzmir temsilcisi, pazar günü taraftarının önünde bir basamak üstünde yer alan 31 puanlı Kepezspor'la sezonun en kritik randevusuna çıkacak.



Altay ilk yarıda deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Kepezspor'u evinde yenerek puan farkını 4'e düşürmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı takım Antalya ekibini yenemezse bitime 2 hafta kala 3'üncü Lig'e düşecek. İzmir ekibi son 2 maçında Isparta 32 Spor (D) ve Kırklarelispor'la karşılaşacak. Kepezspor ise bu periyotta Karaköprü Belediyespor ve 1461 Trabzon'la (D) rakip olacak.



