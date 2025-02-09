Altay'dan kritik zafer

2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Play-Off yarışındaki Beykoz Anadoluspor'u 2-0 mağlup eden düşme hattındaki Altay, kümede kalma yolunda çok kritik bir galibiyete imza attı.



İstanbul ekibini ilk yarıda Deniz Kadah, ikinci devrede Onur Efe'nin attığı gollerle dize getiren siyah-beyazlılar, kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkını 5'te 2'ye düşürdü. Lige tutunma yarışındaki rakipleri Karaköprü Belediyespor (16) ve Sincan Belediyesi Ankaraspor'un (15) puan alamadan kapattığı 21'inci haftayı kayıpsız geçen İzmir temsilcisi 14 puana ulaşarak umutlarını diri tuttu.



Ligde son 2 iç saha maçında Ankaraspor ve Beykoz Anadoluspor'u mağlup ederek evinde 6 puan toplayan Altay rakiplerine kolay lokma olmadığının ve pes etmeyeceğinin sinyalini verdi. Grupta çarşamba günü Fethiyespor'a konuk olacak siyah-beyazlı takımda sakatlık yaşayan sol kanat Mehmet Gündüz'ün durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Sarı kart cezalısı durumuna düşen Yusuf forma giyemeyecek. Öte yandan Altay'ın galibiyet gollerine imza atan isimlerden Deniz bu sezonki ikinci golünü de Beykoz ekibine atarken, Onur 4 gole ulaştı.



