Altay'dan hayati galibiyet

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda son sıradaki Afyonspor'u 1-0 mağlup eden Altay, düşme hattından kurtulamamasına rağmen 10 hafta sonra kazanarak büyük moral buldu. Ligin dibine demir atan rakibinden 3 puan kopararak psikolojik açıdan havlu atma tehlikesini savuşturan siyah-beyazlılar, 7 maçlık mağlubiyet serisini de sona erdirdi. Altay'a galibiyeti getiren golü 77'nci dakikada tecrübeli ön libero Ceyhun kaydetti.



İzmir temsilcisi grupta 8 puana ulaşıp 16'ncı sıraya yükselerek, bir basamak üstünde kümede kalma barajında yer alan Sincan Belediyesi Ankaraspor'la arasındaki puan farkını 5'ten 3'e düşürdü. Taraftarı önünde 3 puanı bir arada göremeyen Altay ligdeki 2'nci galibiyetini de deplasmanda elde etti. Siyah-beyazlılar daha önce Ankaraspor'u Başkent'te tek golle dize getirmişti. Altay, 78 gün sonra zafer sevinci yaşadı.



GÜRÜZ: ŞİMDİLİK TIKANDIK



Altay'ın futbol şubesine talip olan ancak anlaşma sağlanamayan Vahdettin Heyal'in kulüple bağlantı kurmasında aracı olan Prof. Dr. Yüksel Gürüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 1 yıldır Vahdettin Heyal kardeşimle Altay için ne yapabilirizi konuşuyorduk. Gün geldi bize yakışan şekilde gizlilik sözleşmesi imzalayıp yola çıktık. Gelinen noktada seri görüşmeler neticesinde evdeki hesap ile çarşı uyuşmadığı halde masadan kalkmadık. Bizim kafamızda hiç bir gizli ajanda olmadan Altay aşkı ile çıktığımız yol ne yazık ki bizi kişisel çıkarlarını Altay'dan daha üstün gören çaresizliğe çıkardı. Altay'ın menfaatleri için yasal zeminde herkesle görüşmeye halen de hazırız. Fakat ipleri kimin elinde olduğunu çözemediğimiz mekanizmalar sonucu şimdilik tıkandık" dedi.



Gürüz şöyle devam etti: "Bu süreçte sevgili dostum Mahmut Özgener'in her zamanki yapıcı tavrı, kucaklayıcı söylemleri benim için yol gösterici oldu. Her gün yüzlerce Altaylı ile görüşüyorum. Anlatılanların 1/100'ü gerçekse vay halimize. Biz takımı önceleyerek Afyon maçından galibiyetle dönmeyi hedeflediğimizden sustuk. Şükür Allah çabalarımızı boşa çıkarmadı. 9 otobüsle yolcu ettiğimiz taraftarımız inşallah galibiyet sevincini yaşayarak evlerine intikal edecekler. Bu kulübü sporun bir çok alanında da artık Altay taraftarına gurur duyulacak bir şekilde armağan etmek istiyoruz. Bundan sonra hukuki süreç ile yolunuza devam edip, kimseye ayrıcalık tanımadan, kendi takvimimize uygun borçları sıfırlayıp önce bu ligde kalacak, sonrasında da her hafta sonu yüzü gülen Altaylılarla kucaklaşacağız. Allah yar ve yardımcımız olacaktır"