Altay'dan alkış alan koreografi!

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılış günü hava şartları nedeniyle hazırladıkları kareografiyi sergileyemeyen Altaylı taraftarlar, müsabakadan önce üzerinde Mustafa Kemal Atatürk, Hasan Tahsin, Mustafa Necati, Fahrettin Altay ve Vasıf Çınar'ın resimleri olan ve "Kuvayı Milliye'nin kulübü Altay" yazılı dev pankartı açtı.



Müsabaka sırasında da futbolculuk döneminde Mustafa Denizli'nin omuzlara alındığı bir fotoğrafın resmi ile "Teşekkürler Mustafa Denizli" yazısı açıldı.



Altaylı futbolseverler son olarak da takımın 3. Lig'den Süper Lig'e yükselmesine kadar katkı veren isimler İhsan Furkan Deniz, İbrahim Akın, Murat Uluç ve Marco Paixao'nun resimlerini sergiledi.



Müsabakayı 3643 kişi takip etti.





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