Altay'da Yusuf formayı kaptı

1'inci Lig'de küme düşmesi kesinleşen Altay'da genç savunmacı Yusuf Tekin, sezonun son haftalarında takımda şans bulmaya başladı.



Sezon başından bu yana yedek kulübesini mesken tutan 21 yaşındaki sol bek, son 3 karşılaşmada ilk 11'de görev yaptı. Ligde 25'inci haftadaki Ümraniyespor deplasmanında cezalı Özgür'ün yerine ilk kez 11'de yer alan Yusuf, daha sonra oynanan 3 maçta tekrar kulübeye dönmüştü.



Teknik direktör Cüneyt Biçer, son 3 karşılaşmada 5'li defans kurgusuyla takımını sahaya sürüp, Özgür ve Yusuf'u yan yana oynatmaya başladı. Bu sezon oynadığı 16 maçta 4 kez ilk 11'de görev yapan Yusuf, toplam 545 dakika oyunda kaldı. Genç savunmacı geçen sezon 1'inci Lig'de 24 maçta 9 kez 11'de forma giymişti. Manisaspor altyapısında yetişen Yusuf'un Altay'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.





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