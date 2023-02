Altay'da Sinan Kaloğlu sessizliğini bozdu

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Altay'da geçen sezon son haftalardan beri takımı çalıştırıp önceki hafta görevinden ayrılan teknik direktör Sinan Kaloğlu açıklamalarda bulundu.



Oyunculuk döneminde Altay formasını her zaman gururla giydiğini belirterek sözlerine başlayan Kaloğlu, "Ülkemizin içinde bulunduğu bu tarifi imkansız acılı günleri en derin duygularımla üzüntüyle paylaşıyorum. Milletimizin yaşam mücadelesi verdiği bu günlerde karşısında değeri olmayan bir konuyu paylaşacağım için özür dilerim. Türkiye'nin en köklü en saygın kulüplerinden biri olan büyük Altayımızın formasını tarihe geçecek başarılarla ve gururla giymiştim. Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki antrenör eğitmeni görevimden sonra benim için anlamı ve değeri çok büyük olan kulübümün teklifini zor şartlara rağmen hiçbir şey düşünmeden kabul ettim" ifadelerini kullandı.



Altay'da iyi bir yapı oluşturmak için çalıştığını belirten Sinan Kaloğlu, "İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun ben ve ekibimin tek amacı herkesin saygı duyduğu, milli takımlara oyuncu gönderen, genç oyuncuların gelişimini sağlayan ve yaşları ne olursa olsun tecrübeli oyuncuların ise performansını yükselten bir yapı oluşturmaktı. Çok çalışarak, fedakarlık yaparak birlik beraberlik içinde ligimizin en kompakt ve en çok koşan takımı olduk. Bir çok futbol paydaşlarınca kısıtlı kadroya rağmen sezonun ilk yarısının en başarılı takımlarından biri olma mutluluğunu yaşadık. 21 yaş altı 19 farklı oyuncuya 6284 dakika süre verdik ve onların gelişimi bizim için ayrıca mutluluk kaynağı oldu. Milli takımlara kazandırdığımız genç futbolcularımız kulübümüz için ciddi bir gelir kaynağı oldu" açıklamalarını yaptı.



"DERBİ SONRASI PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"



Sinan Kaloğlu, ligde 27 Kasım'da henüz ilk yarıda tatil edilip, sonrasında iki takımın da hükmen mağlubiyet aldığı olaylı geçen Göztepe derbisinin ardından zorlu bir süreç yaşadıklarını söyleyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Modern futbolumuzun tüm gereksinimlerini elimizdeki oyuncu grubunun profillerine göre belirledik. Sezon başı koyduğumuz hedefler doğrultusunda maddi manevi ve yalnız bırakılmış transfer yasağı olmasına rağmen takımımız görev sürecimiz boyunca başarılı olmuştur. Maalesef Göztepe maçı olayları, hükmen mağlubiyet, 6 maç seyircisiz ceza ve üstüne 3 puan silme cezası takımımıza psikolojik ve puansal zarar veren, elimizde olmayan kayıplar olmuştur. Her şeye rağmen görev süremiz boyunca bize güvenenleri, destekleyenleri mahcup etmediğimiz ve alt lige düşme sıralamasının üstünde olan takımımızdan gönül rahatlığı ile ayrılmış bulunuyoruz."



"ALACAKLARIMI ALTYAPIYA BAĞIŞLADIM"



Kendini geliştirmeyi sürdüreceğini ifade ederek cümlelerini tamamlayan Kaloğlu, "Kişisel hedeflerim doğrultusunda çok çalışarak gelişmeye devam edeceğim. Bu ayrılık büyük Altay ile bir veda değil. Her zaman başarılarıyla gurur duyacağım. İş sözleşmemden kaynaklanan mayıs sonuna kadar olan tüm alacaklarımı altyapıya bağışladığımı belirtmek isterim. Beni tribünlere çağırarak destek olan tüm taraftarımıza, bana güvenerek görev veren eski başkanımız Sayın Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine, sezon başından itibaren desteğini esirgemeyen sayın Ayhan Dündar başkan ve yönetimine, en zor şartlarda yanımda olan genel müdürümüz Sayın Atakan Atalay bey ve sportif direktörümüz Tuna Üzümcü beye, benimle birlikte cefakarca çalışan ekibime ve değerli tüm kulüp personeline teşekkür ederim. Son olarak ve en değerli teşekkürlerimi benimle birlikte mücadele veren bana inanan ve bana saygısını hiçbir zaman kaybetmeyen ve özverili çalışan değerli futbolcu kardeşlerime çok teşekkür ederim.. Sizlerle çalışmak gurur vericiydi" dedi.





