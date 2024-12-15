Altay'da revizyon işe yaramadı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kepezspor'a 3-2 kaybettikten sonra evinde Isparta 32 Spor'a 2-0 yenilerek üst üste 2'nci mağlubiyetini alan Altay'da teknik ekibin ilk 11'de yaptığı değişiklikler siyah-beyazlı ekibin puan almasına yetmedi.



Teknik direktör Gökhan Karaaslan, 3 puan hedefiyle çıktıkları Isparta 32 Spor karşılaşmasında ilk 11'de 2'si zorunlu toplam 5 değişiklik gerçekleştirdi. İzmir temsilcisi 16 maç sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyet alarak 11 puanla düşme hattında kaldı.



Kepezspor deplasmanında cezalı duruma düşen kaleci Ozan ile sağ kanat Onur Efe'nin yanı sıra orta saha oyuncusu Murat Berkan ile stoper Hikmet, Isparta maçında kadroya alınmadı. Emre ise yedeğe çekildi. Bu isimlerin yerine ilk 11'de kaleci Ulaş Hasan, stoper Sefa, orta saha oyuncuları Arda, Enes ile iyileşen kanat oyuncusu Mehmet Gündüz şans buldu.



Altay'da alınan kötü sonuçlar nedeniyle taraftarlar Isparta 32 Spor maçında son düdüğün ardından Başkan Süleyman Özkaral'ı istifaya davet etti.



