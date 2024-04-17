Altay'da camia toplanıyor

1'inci Lig'de küme düşmesi kesinleşen Altay'da camianın önemli isimleri perşembe günü bir araya gelip kulübün kurtuluşu için yol haritası çizecek.



TFF 2'nci Lig'e son kongrede 664 milyon 918 bin TL olarak açıklanan borç yüküyle düşecek siyah-beyazlılarda yapılacak toplantıda şirketleşme çalışmaları için bazı kararlar alınması bekleniyor.



Kulübün simge isimlerinden Mustafa Denizli'nin önderliğinde İzmir Ticaret Odası'nda saat 19.30'da gerçekleşecek toplantıya eski başkan Ahmet Taşpınar ve eski yüksek divan kurulu başkanı Ahmet Çoker'in yanı sıra camianın önde gelen isimlerinin katılacağı öğrenildi.



Son olarak geçen ay sonunda yapılan seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlık görevine Süleyman Özkaral'ın getirildiği Altay'da bu kez şirketleşme için bir kez daha kongre kararı alınması bekleniyor. Geçen yıl ağustos ayında yapılan genel kurulda üyelerden şirketleşme yetkisi alınmış ancak bir kulüp üyesinin dava açması nedeniyle şirketleşme çalışmaları rafa kaldırılmıştı. Bu arada camia büyüklerinin genel kurul yapısını değiştirmeyi planladığı öğrenildi. Yıllık aidat ücretinin 2 bin 400 TL'ye çıkarıldığı kulüpte üye sayısının düşürülmesi gündemde.



NURETTİN'DEN KÖTÜ HABER



Altay'da genç santrfor Nurettin Küçükdeniz'in kasığından sakatlandığı öğrenildi. Son olarak iç sahada oynanan Çorum FK karşılaşmasında ikinci yarıda oyuna girip, 63'üncü dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan 19 yaşındaki forvetin cuma günü İzmir'de oynanacak Manisa FK müsabakasında forma giyemeyeceği belirtildi.





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