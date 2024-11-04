Altay Bayındır, Ruben Amorim'i bekliyor

Manchester United forması giyen Altay Bayındır, daha fazla oynamak ve geleceği ile ilgili yeni teknik direktör Ruben Amorim'i bekliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Altay Bayındır, Ruben Amorim'i bekliyor
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04 Kasım 2024 16:06
Manchester United forması giyen milli file bekçisi Altay Bayındır, kulübün yeni teknik direktörü Ruben Amorim'i bekliyor.

İngiliz ekibinde eski teknik direktör Erik ten Hag yönetiminde fazla forma şansı bulamayan milli file bekçisi, Amorim ile daha fazla forma bulmayı umuyor. Altay, durumun değişmemesi durumunda Portekizli teknik adamın kendisi hakkında vereceği kararı bekleyecek.

Altay Bayındır, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada daha fazla oynamak istediğini söylemişti. 26 yaşındaki file bekçisi, eylül ayında yaptığı açıklamada, "Daha fazla şans bulmaya ihtiyacım var. Tabii ki bu bir futbolcu için çok önemli. Geçen yıl uzun süre şans bulamadım, sadece bir maçta oynadım. Bu benim için yeterli değil. Ama hayatta her şey olabilir. Sadece odaklanmalı ve çok çalışmalısınız. Hayatta her şey değişebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Manchester United'ın 2023 yazında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı milli file bekçisi, İngiliz ekibinde 3 maçta kaleyi korudu.

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