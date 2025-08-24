Altay Bayındır'dan Premier Lig'de bir ilk!

🔴 Altay Bayındır, önce kurtardı ardından rakip kalede tehlike yaratan pası attı! pic.twitter.com/DyPWbZBidz



Manchester United forması giyen Altay Bayındır, Fulham ile oynanan maça ilk 11'de başladı. Milli file bekçisi, ilk yarıda dikkat çeken işlere imza attı.İlk yarıda iki önemli kurtarışa imza atan Altay Bayındır, bir pozisyonda ise pasıyla Cunha'yı gol pozisyonuna soktu.Altay, Fulham karşısındaki ilk yarıda Manchester United adına tek önemli gol fırsatını yaratan oyuncu oldu. Milli file bekçisi, bu sezon Premier Lig'de büyük bir gol fırsatı yaratan ilk kaleci oldu.Öte yandan Manchester United, Fulham karşısında Bruno Fernandes ile 39. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Portekizli futbolcu, penaltıda topu dışarıya gönderdi.Fulham ile Manchester United arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.