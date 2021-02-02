Altay Bayındır: "Çok önemli bir maçtı"

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Hatayspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
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Altay Bayındır: 'Çok önemli bir maçtı'
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02 Şubat 2021 18:23
Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelede yaptığı kurtarışlarla karşılaşmaya damga vuran Altay Bayındır, karşılaşma sonrasında konuştu.

Önemli bir galibiet aldıklarını söyleyen Altay, "Bizim için önemli bir maçtı. Her maç olduğu gibi. Önemli olan puan kaybetmemek. Bunu yaptık. Çok konuşmak istemiyorum ama bugün güzel bir geceydi. Önümüzde önemli bir maç var. Aynı konsantrasyonla devam edeceğiz." dedi.

Çok yorulduğunu da belirten genç kaleci, "Yorgunum. Konuşmak istemiyorum. Yorgunum. İnşallah böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı.





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