Altay Bayındır'a İtalyanlardan övgü

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kaldı.
Maç haberini, "Türkiye, İspanya'yı durdurdu" başlığıyla okurlarına duyuran İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi ise milli kaleci Altay Bayındır'ın performansından övgüyle bahsetti.
Gazete, Altay'ın maç boyunca başarılı kurtarışlara imza attığını aktardığı haberini, "Dani Olmo ilk golden sonra Manchester United kalecisi Bayındır'a takıldı.
Türk kaleci iki mükemmel şutu, ardından Fabian Ruiz'in vuruşunu harika şekilde çıkardı." cümleleriyle okurlarına duyurdu.