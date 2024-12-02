Houston Rockets yıldızı milli oyuncumuz Alperen Şengün, triple-double'ın kıyısından döndüğü performansıyla takımının Oklahoma City Thunder'ı 119-116 mağlup etmesinde önemli rol oynadı.



Karşılaşmada 38 dakika forma giyen Alperen, 29 sayı, 14 ribaund ve 9 asistle katkı verirken, takımın en skorer ismi 38 sayıyla sezon rekoruna ulaşan Fred Vanvleet oldu. Dillon Brooks 16 sayı, 7 ribaund ve 3 asist kaydetti.



OKC cephesinde Shai Gilgeous-Alexander 32 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle takımının en etkili ismi olsa da, çabası galibiyete yetmedi. Jalen Williams 22 sayı ve 7 asistle oynarken, Isaiah Hartenstein 19 sayı ve 13 ribaund ile double-double performansı ortaya koydu.



Rockets üst üste üçüncü maçını kazanırken, son altı maçta beşinci kez galip geldi. OKC'nin ise dört maçlık galibiyet serisi bu maçla son bulmuş oldu.



Gecenin diğer sonuçları:



Magic 100-92 Nets

Pacers 121-136 Grizzlies

Celtics 111-115 Cavaliers

Pelicans 85-118 Knicks

Heat 116-119 Raptors

Lakers 105-104 Jazz

Mavericks 137-131 Trail Blazers

Spurs 127-125 Kings

Nuggets 122-126 Clippers



