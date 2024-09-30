Alonso: "Milan'la oynamak bir onur"

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Milan için övgü dolu sözler kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Alonso: 'Milan'la oynamak bir onur'
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30 Eylül 2024 18:51
Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Alonso, İtalyan ekibinden övgü dolu ifadelerle bahsetti. İspanyol teknik adam, "Milan, Şampiyonlar Ligi'nin tarihidir. Arrigo Sacchi ve Fabio Capello zamanından bu yana onları hep takip ettim. Harika oyuncuları var. Milan'la oynamak bizim için bir onur." dedi.

Bayer Leverkusen ile Milan, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında salı günü Almanya'da karşı karşıya gelecek.

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