Almanya Kupası'nde Leipzig ve Kiel yarı finalde

Almanya Kupası'nda oynanan çeyrek final mücadelelerinin ardından Red Bull Leipzig ile Holstein Kiel adını yarı finale yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Almanya Kupası'nde Leipzig ve Kiel yarı finalde
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04 Mart 2021 01:51
Futbolda, Almanya Kupası'nda Leipzig ve Holstein Kiel rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.

Leipzig Almanya Kupası'nın çeyrek finalinde Red Bull Arena'da Wolfsburg'u konuk etti.

İlk yarısı  golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Leipzig 63. dakikada Yussuf Poulsen ve 88. dakikada Hee-Chan Hwang ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Leipzig bu galibiyetle Almanya Kupası'nda yarı finale çıktı.

Holstein Kiel de deplasmanda Rot-Weiss Essen'i 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Konuk ekibin gollerini 26. dakikada penaltıdan Alexander Mühling, 28. dakikada Janni Serra ve 89. dakikada Joshua Mees kaydetti.

Borussia Dortmund da dün deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 yenerek yarı finale yükselmişti.

Almanya Kupası çeyrek finalinde dün oynanması planlanan Jahn Regensburg-Werder Bremen müsabakası ise Jahn Regensburg takımında teknik direktör ve bazı futbolcuların yeni tip koronavirüse yakalanmasının ardından tüm takımın karantinaya alınması sebebiyle ertelenmişti.



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