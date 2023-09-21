Almanya Julian Nagelsmann'ı açıklıyor

Dünya Kupası'nda gösterdiği performansın ardından eleştirilerin odağında olan ve son oynanan Japonya maçıyla beraber Hansi Flick ile yollarını ayıran Almanya Milli Takımı, genç teknik adam Julian Nagelsmann'ı takımın başına getirmek üzere.



KISA SÜREDE AÇIKLANACAK



Sport1'in haberine göre Almanya, Bayern Münih ile yollarını ayırdıktan sonra takım çalıştırmayan Julian Nagelsmann'ın kısa süre içerisinde yeni teknik direktör olarak açıklamak üzere.



Hansi Flick'in, Bayern Münih'ten ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Julian Nagelsmann yine aynı şekilde Hansi Flick'in Almanya'dan ayrılmasının ardından takımın başına geçmiş olacak.



84 MAÇA ÇIKTI



Bayern Münih'in başında 84 resmi maça çıkan Julian Nagelsmann bu karşılaşmalarda 2.31 puan ortalaması tutturmuştu.



