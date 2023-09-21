Almanya Julian Nagelsmann'ı açıklıyor

Hansi Flick'in ayrılmasının ardından teknik direktörsüz kalan Almanya Milli Takımı, Julian Nagelsmann'ı getiriyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Almanya Julian Nagelsmann'ı açıklıyor
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21 Eylül 2023 18:00
Dünya Kupası'nda gösterdiği performansın ardından eleştirilerin odağında olan ve son oynanan Japonya maçıyla beraber Hansi Flick ile yollarını ayıran Almanya Milli Takımı, genç teknik adam Julian Nagelsmann'ı takımın başına getirmek üzere.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Sport1'in haberine göre Almanya, Bayern Münih ile yollarını ayırdıktan sonra takım çalıştırmayan Julian Nagelsmann'ın kısa süre içerisinde yeni teknik direktör olarak açıklamak üzere.

Hansi Flick'in, Bayern Münih'ten ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Julian Nagelsmann yine aynı şekilde Hansi Flick'in Almanya'dan ayrılmasının ardından takımın başına geçmiş olacak.

84 MAÇA ÇIKTI

Bayern Münih'in başında 84 resmi maça çıkan Julian Nagelsmann bu karşılaşmalarda 2.31 puan ortalaması tutturmuştu.

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