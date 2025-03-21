UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalya, sahasında Almanya ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Almanya oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İtalya, Sandro Tonali'nin 9. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Almanya 49. dakikada Tim Kleindiest ile 1-1'lik beraberliği yakaladı. Almanya, 76. dakikada Leon Goretzka'nın attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Almanya, bu sonuçla rövanş maçı öncesi önemli bir avantajı cebine koydu.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 23 Mart Pazar günü Almanya'da oynanacak.
İtalya, Sandro Tonali'nin 9. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Almanya 49. dakikada Tim Kleindiest ile 1-1'lik beraberliği yakaladı. Almanya, 76. dakikada Leon Goretzka'nın attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Almanya, bu sonuçla rövanş maçı öncesi önemli bir avantajı cebine koydu.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 23 Mart Pazar günü Almanya'da oynanacak.