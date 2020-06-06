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BAYERN MÜNİH - LEVERKUSEN

FORTUNA DUSSELDORF - HOFFENHEIM

LEIPZIG - PADERBORN

DORTMUND - HERTHA BERLIN

FRANKFURT - MAINZ

Almanya Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Futbola hasret kaldığımız bu günlerde, Bundesliga coşkusu bu kez hafta içi yaşanacak. Sporx iddaa ekibi, Almanya'a oynanacak karşılaşmalardan tahminlerini sizler için hazırladı. İşte hafta arası karşılaşmalarının bankoları.Almanya Ligi'nde Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi bileti alabilmek için mücadele eden Bayer Leverkusen, sezonun ilk yarısında Allianz Arena'da 2-1 yendiği Bayern Münih'e bir mağlubiyet daha tattırmak istiyor. Ancak şampiyonluğa tam anlamıyla konsantre olan Bayern Münih, zor bir deplasmana çıkacak ama kaliteli kadrosuyla yine maçın favorşisi konumundalar. Bol gollü geçmesini beklediğim maçta Bayern Münih kazanarak yoluna devam edecektir. Alman devinin galibiyetini kuponlarda değerlendirebiliriz."Hradecky; Weiser, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Aranguiz, Kerem Demirbay; Bellarabi, Amiri, Diaby; Havertz: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago; Gnabry, Muller, Coman; LewandowskiAlmanya Ligi'nde Fortuna Düsseldorf ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Kaan Ayhan ile Kenan Karaman'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf, küme düşme hattında yer alıyor ve adeta hayatta kalma savaşı veriyor. 5-0'lık Bayern Münih mağlubiyeti ağır bir skor olarak gözükebilir ama Alman devine kaybetmek pek fazla takımı moral olarak dibe çekmeyecektir. Bu hafta çıkıp puan alabilmek adına var güçleriyle savaşacaklardır. UEFA Avrupa Ligi hedefi doğrultusunda son iki maçını kazanan Hoffenheim da bu maça oldukça moralli çıkacak. Fortuna Düsseldorf'a göre Hoffenheim daha hücumcu bir takım ama ev sahibi de skor üretecektir. Ligin ilk yarısında 1-1 biten maçın rövanşında karşılıklı goller bizlere kazandırır.Kastenmeier; Giebelmann, Kaan Ayhan, Hoffmann; Suttner, Thommy, Berisha, Stoger, Zimmermann; Hennings, Kenan KaramanBaumann; Zuber, Hubner, Posch, Kaderabek; Grillitsch, Baumgartner, Rudy; Dabbur, Bebou, SkovAlmanya Ligi'nde Leipzig ile Paderborn karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi bileti almak için elinden geleni fazlasıyla yapan Leipzig, bu hafta kolay bir maça çıkacak diyebiliriz. Ligde son galibiyetini Ocak ayının sonunda alan ve son sıraya yerleşen Paderborn, kafa olarak kümede kalma savaşını kaybetti. Bu hafta leipzig karşısında da yapacakları hiçbir şey yok. Leipzig erken bulacağı gol ve gollerle maçı kazanacaktır. İlk yarı Leipzig, 3,5 Üst gibi seçenekleri rahatlıkla kuponlarda değerlendirebiliriz.Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Upamcecano, Angelino; Olmo, Sabitzer, Laimer, Nkunku; Schick, WernerZingerle; Drager, Strohdiek, Hunemeier, Jans; Zolinski, Srbeny, Schonlau, Vasiliadis, Anti-Adjej; MambaAlmanya Bundesliga'da lider Bayern Münih'in 7 puan gerisine düşen Dortmund, bu hafta Hertha Berlin ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Paderborn karşısından 6-1'lik galibiyetle ayrılan Dortmund'da şu anda şampiyonluk motivasyonunu yeniden yakalamak pek mümkün değil; dolayısıyla sezonun geri kalanında Dortmund maçlarında taraf bahisi alırken temkinli yaklaşmakta fayda var.Hertha ise Labbadia yönetiminde başka bir takım görünümüne büründü ve potansiyel ofans gücünü ortaya çıkarttı.Dortmund'da Hummels, Nico Schulz, Dan-Axel Zagadou ve Marco Reus sakatlığı sebebiyle yok. Hertha'da ise Vladimir Darida bu maçta oynayamayacak.Hertha'nın mutlak gol bulacağını düşünüyorum; iki takım da gol atar 1.45 üzerinden değerlendirebilirsiniz.Bürki, Piszczek, Balerdi, Akanji, Hakimi, Emre Can, Delaney, Guerreiro, Brandt, Hazard, SanchoJarstein, Pekarik, Boyata, Torunarigha, Mittelstädt, Skjelbred, Grujic, Lukebakio, Darida, Leckie, IbisevicAlmanya'da geçtiğimiz hafta Wolfsburg deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Frankfurt, bu hafta Mainz karşısında galibiyet arayarak. Kadro kalitesinin çok altında bir performans sergileyen Frankfurt, ligin sonuna doğru bir ivme yakaladı. Mainz ise kümede kalabilmek için son kozlarını oynuyor ve bu süreci pek parlak geçirmiyor. Moral ve kadro olarak çok daha iyi durumda olan Frankfurt'un hemen hemen tam kadro olarak çıkacağı maçtan galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Frankfurt kazanır ve Frankfurt 1.5 üstü Gol atar tercihlerini değerlendirebilirsinizTrapp; Abraham, Hasebe, Hinteregger; Chandler, Ilsanker, Rode, Kostic; Kamada; Dost, SilvaMuller; Brosinski, Bruma, Niakhate, Martin; Barreiro, Kunde; Awoniyi, Boetius, Quaison; Mateta