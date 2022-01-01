Allen ameliyat olmayacak, sezon bitmeden dönmeyi umuyor!

Cleveland Cavaliers pivotu Jarrett Allen'ın kırık sol orta parmağından ameliyat olmak yerine doğal olarak iyileşmesini bekleyeceği ve normal sezon bitmeden parkelere geri dönmeyi umduğu bildirildi.



Yahoo Sports'tan Chris Haynes, Cavaliers ekibinin, 6 Mart'ta Toronto Raptors'a karşı sakatlığından bu yana süresiz olarak kadro dışı olan Allen hakkında iyimser olduğunu, ancak geri dönüşü için henüz bir tarih belirlemediklerini söyledi.



Allen, bu sezon maç başına 32 dakika civarı fazla süre alarak, sayı (16.1) ve ribaund (10.8) ortalamalarında kariyer rekorlarına ulaşmış durumda.



