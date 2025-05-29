Allegri, Milan'ın yeni teknik direktörü oldu

Serie A'yı 8. sırada bitiren Milan'da Sergio Conceicao ile yollar ayrılıyor.



Milano ekibi Juventus'u çalıştıran Massimiliano Allegri ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.



La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Allegri yıllık 5 milyon euro kazanacak.



MILAN'I ŞAMPİYON YAPMIŞTI



Massimiliano Allegri, 2010-2014 yılları arasında Milan'da teknik direktörlük yaptı. İtalyan çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerindeki ilk lig kupasını 2010-2011 sezonunda Milan'da kaldırdı.



İTALYA'DA KUPALARI DOMİNE ETTİ



Massimiliano Allegri, 2014'te Juventus'un başına geçti. Juventus'ta 2 dönem çalışan Allegri, 5 lig şampiyonluğu daha yaşadı. 6 Serie A kupasının yanı sıra Massimiliano Allegri kariyerinde 5 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazandı.



